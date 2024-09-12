Uşak’ın Karahallı ilçesinde, yaşlı ve yatağa bağlı vatandaşların kimlik yenileme işlemleri, Karahallı Kaymakamı Alper Kırgıl’ın desteği ile hızla devam ediyor. Evde hizmet kapsamında, vatandaşların evlerine gidilerek kimlik yenileme işlemleri büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Bu önemli hizmet, Karahallı İlçe Nüfus Müdür Vekili Süleyman Türköz’ün talimatı ile görevlendirilen Mustafa Kocabaş tarafından yürütülüyor. Kocabaş, ev ziyaretleri yaparak vatandaşların kimlik ve nüfus bilgilerini yenilemek için gereken işlemleri dikkatlice yerine getiriyor.

Vatandaşlara destek

Mustafa Kocabaş, süreci değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “Karahallı Kaymakamımız Alper Kırgıl’ın talimatı doğrultusunda, İlçe Nüfus Müdür Vekilimiz Süleyman Türköz’ün desteği ile yaşlı ve yatağa bağlı vatandaşlarımıza evde hizmet sunuyoruz. Kimlik yenileme işlemlerini vatandaşlarımızın evlerine giderek gerçekleştirmekteyiz.”

31 Aralık 2024 tarihine kadar kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerinin tamamlanması gerektiğini hatırlatan Kocabaş, “Kaymakamımızın talimatıyla bu önemli hizmeti vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz” dedi.