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Geçen sezon Amasyaspor'da 28 maçta 4 golle oynayan tecrübeli futbol cu, uzun soluklu kariyerinde Lüleburgazspor, Adanaspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Bayrampaşa, 24Erzincanspor, Kocaelispor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor ve Bld. Kütahyaspor formalarını da giydi. Talha, Uşakspor'un 10'uncu dış transferi oldu.

Transfer de üst üste imzalarla kadrosunu önemli oranda şekillendiren TFF 3'üncü Lig ekibi Uşakspor , Amasyaspor'dan ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Talha Mayhoş'u renklerine bağladı.

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