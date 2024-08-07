Transferde üst üste imzalarla kadrosunu önemli oranda şekillendiren TFF 3'üncü Lig ekibi Uşakspor, Amasyaspor'dan ayrılan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Talha Mayhoş'u renklerine bağladı.
Geçen sezon Amasyaspor'da 28 maçta 4 golle oynayan tecrübeli futbolcu, uzun soluklu kariyerinde Lüleburgazspor, Adanaspor, Samsunspor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Bayrampaşa, 24Erzincanspor, Kocaelispor, Kahramanmaraşspor, Fethiyespor ve Bld. Kütahyaspor formalarını da giydi. Talha, Uşakspor'un 10'uncu dış transferi oldu.
Kaynak: DHA