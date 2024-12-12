Uşak’ta Perşembe günü akşam saatlerinde çok bulutlu hava etkili olurken, gece saatlerinde sisli bir atmosfer bekleniyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte günün saatlik hava durumu:

15.00 - 18.00 arası:

Hava Durumu : Çok Bulutlu

Çok Bulutlu Sıcaklık: 7°C (Hissedilen: 7°C)

7°C (Hissedilen: 7°C) Nem: %74

%74 Rüzgar Yönü: Batı

Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 7 km/sa

7 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 28 km/sa

18.00 - 21.00 arası:

Hava Durumu: Çok Bulutlu

Çok Bulutlu Sıcaklık: 4°C (Hissedilen: 4°C)

4°C (Hissedilen: 4°C) Nem: %90

%90 Rüzgar Yönü: Batı

Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 7 km/sa

7 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 17 km/sa

21.00 - 24.00 arası:

Hava Durumu: Sisli

Sisli Sıcaklık: 2°C (Hissedilen: 2°C)

2°C (Hissedilen: 2°C) Nem: %89

%89 Rüzgar Yönü: Batı

Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 6 km/sa

6 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 14 km/sa

Uşak’ta gün boyunca soğuk ve nemli hava etkisini gösterecek. Özellikle akşam saatlerinde nem oranı yükselirken, gece saatlerinde sis oluşumu bekleniyor. Görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceği için sürücülere dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Rüzgarın hızında akşamdan itibaren hafif bir azalma gözlemlense de, soğuk hava etkisini hissettirecek. Sisli havada daha fazla bilgiye ulaşmak için bizi takip edin!