Uşak, Cuma günü parçalı bulutlu ve soğuk bir hava ile karşılaşacak. Sıcaklık 1 ila 7 derece arasında değişecek, nem oranı ise akşam saatlerinde %89’a ulaşacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Saatlik hava durumu detayı
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09.00 - 12.00 (Sabah):
Güne parçalı bulutlu bir hava ile başlanacak. Sıcaklık 5°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %62 ile orta seviyede. Bu saatlerde rüzgar 6 km/sa hızında esecek, maksimum hızı ise 19 km/sa olacak. Güneşin varlığı hissedilse de dışarıda hissedilen serinlik etkili olabilir.
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12.00 - 15.00 (Öğle):
Günün en sıcak saatleri olacak. Sıcaklık 7°C’ye kadar çıkarken hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde kalacak. Nem oranı %49 ile düşüş gösterecek. Rüzgar ise hızlanarak ortalama 12 km/sa, maksimum 29 km/sa hızında esecek. Bu saatlerde açık havada bulunanlar için rüzgar çarpması riskine karşı dikkatli olunması önerilir.
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15.00 - 18.00 (İkindi):
Sıcaklık yeniden 5°C’ye düşerken, nem oranı %68’e yükseliyor. Havanın soğuma eğilimi gösterdiği bu saatlerde, rüzgar ortalama 8 km/sa hızında esecek, maksimum hız ise 30 km/sa seviyelerine ulaşabilir. Güneş batmadan önce hissedilen sıcaklık düşmeye başlayacak.
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18.00 - 21.00 (Akşam):
Akşam saatlerinde sıcaklık 2°C’ye kadar düşüyor. Nem oranı %85’e çıkarak havanın daha serin ve nemli hissedilmesine yol açacak. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa, maksimum 17 km/sa olacak. Özellikle açık havada uzun süre bulunacak kişilerin kalın giysiler giymesi önemli.
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21.00 - 24.00 (Gece):
Günün en soğuk saatleri gece yaşanacak. Sıcaklık 1°C’ye kadar iniyor, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde olacak. Nem oranı %89 gibi yüksek bir seviyeye ulaşıyor, bu da havayı daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar ise ortalama 7 km/sa hızında esecek, maksimum hızı ise 14 km/sa olacak.