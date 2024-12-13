Uşak, Cuma günü parçalı bulutlu ve soğuk bir hava ile karşılaşacak. Sıcaklık 1 ila 7 derece arasında değişecek, nem oranı ise akşam saatlerinde %89’a ulaşacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

09.00 - 12.00 (Sabah):

Güne parçalı bulutlu bir hava ile başlanacak. Sıcaklık 5°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %62 ile orta seviyede. Bu saatlerde rüzgar 6 km/sa hızında esecek, maksimum hızı ise 19 km/sa olacak. Güneşin varlığı hissedilse de dışarıda hissedilen serinlik etkili olabilir.

12.00 - 15.00 (Öğle):

Günün en sıcak saatleri olacak. Sıcaklık 7°C’ye kadar çıkarken hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde kalacak. Nem oranı %49 ile düşüş gösterecek. Rüzgar ise hızlanarak ortalama 12 km/sa, maksimum 29 km/sa hızında esecek. Bu saatlerde açık havada bulunanlar için rüzgar çarpması riskine karşı dikkatli olunması önerilir. Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 14 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mı?

15.00 - 18.00 (İkindi):

Sıcaklık yeniden 5°C’ye düşerken, nem oranı %68’e yükseliyor. Havanın soğuma eğilimi gösterdiği bu saatlerde, rüzgar ortalama 8 km/sa hızında esecek, maksimum hız ise 30 km/sa seviyelerine ulaşabilir. Güneş batmadan önce hissedilen sıcaklık düşmeye başlayacak.

18.00 - 21.00 (Akşam):

Akşam saatlerinde sıcaklık 2°C’ye kadar düşüyor. Nem oranı %85’e çıkarak havanın daha serin ve nemli hissedilmesine yol açacak. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa, maksimum 17 km/sa olacak. Özellikle açık havada uzun süre bulunacak kişilerin kalın giysiler giymesi önemli.