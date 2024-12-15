Uşak’ta Pazar günü yağmur etkili olacak. Kuvvetli rüzgar ve yüksek nem oranı ile dikkat çeken hava durumu, vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayı

Sabah saatlerinde çok bulutlu başlangıç

Pazar günü sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 7°C civarında hissedilecek ve nem oranı %60 seviyelerinde. Bu saatlerde rüzgarın yönü doğudan olup, ortalama 16 km/sa hızla esecek, maksimum hız ise 34 km/sa’ye ulaşacak.

Öğleden sonra yağmur etkisini artırıyor

12.00-15.00 saatleri arasında yağmur bekleniyor. Sıcaklık 9°C’ye çıkarken hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %68’e yükselecek ve rüzgar hızı ortalama 16 km/sa olacak, maksimum 36 km/sa'ye kadar ulaşabilir.

Akşam üzeri yoğun yağış ve yüksek nem

15.00-18.00 arasında yağmur devam edecek ve sıcaklık tekrar 7°C’ye düşecek. Bu saatlerde nem oranı %87’ye çıkarken, rüzgar hızı 9 km/sa olacak ve maksimumda 38 km/sa hızında rüzgar bekleniyor.

Akşam saatlerinde kuvvetli yağmur uyarısı

18.00-21.00 arası kuvvetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık 6°C olacak ve nem oranı %96’ya kadar yükselecek. Rüzgar bu saatlerde ortalama 11 km/sa hızla esecek, maksimum hızı ise 30 km/sa’ye ulaşabilir.

Gece saatlerinde yağış devam edecek

21.00-24.00 arasında yağmur etkisini sürdürecek. Sıcaklık 5°C’ye düşerken hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı yine %96 seviyelerinde kalacak. Rüzgar, 7 km/sa ortalama hızda esecek ve maksimumda 21 km/sa olacak.