Uşak'ta gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında değişirken, zaman zaman artan nem ve hafif rüzgar dikkat çekecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte detaylı hava durumu raporu...

09.00 - 12.00:

Günün erken saatlerinde parçalı bulutlu bir hava etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 11°C olarak hissedilecek. Nem oranı %61 ile orta seviyede seyredecek. Rüzgar 9 km/sa hızla esecek ve zaman zaman 23 km/sa hıza ulaşarak kısa süreli rüzgar artışları yaşatabilir.

12.00 - 15.00:

Öğle saatlerinde sıcaklık 12°C ile günün en yüksek seviyesine çıkacak. Hissedilen sıcaklık aynı düzeyde kalacak. Nem oranı %53'e düşerken hava daha kuru bir yapı kazanacak. Rüzgar 8 km/sa hızında esecek, maksimum rüzgar hızı ise 24 km/sa olarak tahmin ediliyor.

15.00 - 18.00:

İkindi saatlerinde hava tekrar serinlemeye başlayacak ve sıcaklık 11°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık değişmeyecek. Nem oranı %69 ile artış gösterecek. Hafif rüzgar 2 km/sa hızında esecek, maksimum hız ise 20 km/sa olarak belirlendi. Muğla’dan kırsaldaki çocuklara kitap desteği

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde hava sıcaklığı hızla düşerek 7°C'ye gerileyecek. Nem oranı %66 seviyesine çıkacak. Rüzgar oldukça zayıf, 2 km/sa hızında esecek ve maksimum rüzgar hızı sadece 5 km/sa olacak.

21.00 - 24.00:

Gece saatlerinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 6°C'ye kadar düşecek ve hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Nem oranı %63 ile yüksek sayılabilecek bir düzeyde seyredecek. Rüzgar ise yalnızca 1 km/sa hızında esecek, maksimum hızı 5 km/sa'yı geçmeyecek.

Uşak'ta gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 11°C civarında seyrederken öğlen 12°C'ye ulaşacak, akşam ve gece saatlerinde ise 6°C'ye kadar düşecek. Rüzgarın etkisi oldukça hafif olacak ancak zaman zaman maksimum hızında kısa süreli artışlar yaşanabilir. Özellikle nem seviyesinin akşam saatlerinde yükseleceği tahmin ediliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor, dikkatli olunması tavsiye edilir.