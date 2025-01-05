Uşak’ta 5 Ocak 2025 Pazar günü boyunca çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 4°C ile 11°C arasında değişirken, rüzgar hızının yer yer 25 km/sa’yi bulması bekleniyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu (Pazar)

Sabah saatleri (09.00 - 12.00)

Güne çok bulutlu bir hava ile başlayan Uşak’ta sabah saatlerinde sıcaklık 8°C olarak ölçülecek. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak.

Nem Oranı: %76 seviyelerinde, hafif nemli bir hava hissedilecek.

Rüzgar: Ortalama 5 km/sa hızında esen hafif rüzgar, zaman zaman maksimum 16 km/sa hıza ulaşabilir.

Sabah saatlerinde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar olsa da soğuk havaya karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Öğle saatlerinde sıcaklık en yüksek seviyesine çıkarak 11°C olacak. Hissedilen sıcaklık yine 11°C civarında seyredecek.

Nem Oranı: %66 ile sabah saatlerine kıyasla daha düşük olacak.

Rüzgar: Ortalama 10 km/sa hızında esen rüzgar, maksimum 25 km/sa hızına kadar yükselebilir.

Bu saatlerde dışarıda bulunacaklar için nispeten daha ılıman bir hava hâkim olacak. Ancak rüzgarın şiddeti aniden artabilir, dikkatli olunmalı.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00)

Öğleden sonra hava yine çok bulutlu bir görünüm sergileyecek. Sıcaklık 7°C seviyelerine düşerken hissedilen sıcaklık da aynı kalacak.

Nem Oranı: %92 ile oldukça yüksek bir seviyeye ulaşacak.

Rüzgar: Ortalama 6 km/sa hızında esen rüzgar, maksimum 25 km/sa hıza çıkabilir.

Nemli havanın etkisiyle soğuk daha yoğun hissedilebilir. Akşam saatlerine doğru açık hava aktiviteleri sırasında üşümemek için tedbir alınmalı.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde hava serinlemeye başlayarak sıcaklık 5°C olacak. Hissedilen sıcaklık da aynı düzeyde kalacak.

Nem Oranı: %96 ile oldukça yüksek bir seviyeye ulaşacak.

Rüzgar: Ortalama 3 km/sa hızında hafif bir rüzgar esecek, maksimum hız ise 12 km/sa olarak kaydedilecek.

Bu saatlerde yoğun nem nedeniyle araç sürücülerinin görüş mesafesi azalabilir. Dışarıda bulunacaklar için kat kat giyinmek önemli.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklık daha da düşerek 4°C olacak. Hissedilen sıcaklık yine aynı seviyede kalacak.

Nem Oranı: %96 seviyesinde olacak, bu da havanın oldukça nemli ve soğuk hissedilmesine neden olabilir.

Rüzgar: Ortalama 4 km/sa hızındaki rüzgarın maksimum hızı ise 8 km/sa ile sınırlı kalacak.

Gece dışarıda kalacaklar için nemin ve soğuğun etkisini artırabileceği unutulmamalı. Özellikle açık alanlarda soğuk algınlığına karşı tedbirli olunması önerilir.