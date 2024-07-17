Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan arama sonucunda şu materyaller ele geçirildi:
- 148 Bin 400 Bandrolsüz Makaron: Filtreli sigara kağıdı olarak kullanılan bandrolsüz makaronlar büyük miktarda bulundu.
- 70 Kilo Tütün: İşlenmeye hazır halde bulunan tütün miktarı operasyon kapsamında ele geçirildi.
- 2 Adet Sigara Sarma Makinesi: Kaçak üretimde kullanılan sigara sarma makinesi bulundu.
- 3 Adet Kompresör: Kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 kompresör de operasyonda ele geçirilen diğer ekipmanlar arasında yer aldı.
Operasyonda bulunan adreste bulunan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Editör: Simge Akbulut