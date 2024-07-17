Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan arama sonucunda şu materyaller ele geçirildi:

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  • 148 Bin 400 Bandrolsüz Makaron: Filtreli sigara kağıdı olarak kullanılan bandrolsüz makaronlar büyük miktarda bulundu.
  • 70 Kilo Tütün: İşlenmeye hazır halde bulunan tütün miktarı operasyon kapsamında ele geçirildi.
  • 2 Adet Sigara Sarma Makinesi: Kaçak üretimde kullanılan sigara sarma makinesi bulundu.
  • 3 Adet Kompresör: Kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 kompresör de operasyonda ele geçirilen diğer ekipmanlar arasında yer aldı.

Operasyonda bulunan adreste bulunan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Editör: Simge Akbulut