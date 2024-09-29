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Uşak'ta, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik operasyonu sonuç verdi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde seyir halindeki bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan detaylı arama sonucunda araçta 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Sürücü tutuklandı 

Gözaltına alınan sürücü T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: AA