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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde seyir halindeki bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan detaylı arama sonucunda araçta 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Uşak'ta, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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