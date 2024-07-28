Kaza, Ulubey-Karahallı kara yolu üzeri Hasköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.K. yönetimindeki 64 BM 559 plakalı otomobil karşı yönden gelen M.A.C. idaresindeki 06 AK 7332 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüleri ve araçlarda yolcu konumunda bulunan F.Ö., H.K. ve F.Ö. Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA