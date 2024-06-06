5 Haziran Dünya Çevre Günü, Türkiye'de unutulmaz etkinliklerle kutlandı. Uşak'ta da, Karaağaç Göleti'nde yapılan etkinlik büyük yankı uyandırdı. Gerçekleştirilen etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Uşak Belediyesi ve Uşak Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Nihat Dülgeroğlu İlkokulu öğrencileri, çevre temizliği için çaba gösterirken, uzman eğitmenler tarafından çevre duyarlılığı ve farkındalık konularında bilgilendirildi.

Başkan Yalım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Karaağaç Göleti'nin Uşak'ın göz bebeği haline geleceğini vurguladı. Özellikle eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in liderliğinde göletin düzenleneceğini belirten Yalım, katılımcılara teşekkür etti ve temiz bir çevrenin toplumun refahı için önemli olduğunu vurguladı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcıları Reyhan Aydın, Serap Saruhan, Halil Arslan, Serpil Keskin, Tema Vakfı Uşak İl Temsilcisi Barış Metin ve Uşak Üniversitesi Tema Topluluğu da katıldı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.