Uşak’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, şehir genelinde büyük sorunlara yol açtı. Yoğun yağışlar sonucunda yollar ve caddeler göletler ve nehirler haline gelirken, birçok iş yeri de su baskınlarından etkilendi. Sağanak yağış nedeniyle şehirdeki bazı noktalar tamamen su altında kaldı. Araçlar, yollarda mahsur kaldı ve trafik durma noktasına geldi.

Uşak Belediyesi'nin su kanal hizmetleri ve itfaiye ekipleri, sel ve su birikintilerine müdahale ederek vatandaşların yaşadığı zorlukları hafifletmeye çalıştı. Belediyenin acil durum ekipleri, su baskınlarının önüne geçmek için bölgedeki su tahliye çalışmalarını hızlandırdı ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için yoğun bir çaba gösterdi. Ayrıca, bazı bölgelerde suyun tahliye edilmesi ve temizlik çalışmalarının yapılması gerektiği bildirildi.

Şehir genelinde yaşanan bu olumsuz hava koşull arı, Uşaklılar için büyük zorluklara neden oldu ve acil durum ekipleri tarafından yapılan müdahalelerle durumun kontrol altına alınması sağlandı. Yetkililer, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını ve olası tehlikelere karşı önlem almalarını tavsiye etti.