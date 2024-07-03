Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, işçilerin alev ve dumanları fark etmesi üzerine hızla bildirildi. Olay yerine Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.