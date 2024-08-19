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Yanmış araziler ve kömürleşmiş ağaçlar, bölgedeki tahribatın boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Otluk alanda başlayıp hızla ormanlık bölgelere yayılan yangın, geniş bir alanda etkili oldu. Havadan çekilen görüntüler, yangının etkisiyle ormanlık alanların gri ve siyah renklere büründüğünü gösterdi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan büyük yangının ardından zarar gören bölgeler havadan görüntü lendi.

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