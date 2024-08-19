Uşak'ın Eşme ilçesinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan büyük yangının ardından zarar gören bölgeler havadan görüntülendi.

uşak yangın

Yangının etkilediği alanlarda büyük tahribat meydana geldi.

uşak yangın

Otluk alanda başlayıp hızla ormanlık bölgelere yayılan yangın, geniş bir alanda etkili oldu. Havadan çekilen görüntüler, yangının etkisiyle ormanlık alanların gri ve siyah renklere büründüğünü gösterdi.

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uşak yangın

Yanmış araziler ve kömürleşmiş ağaçlar, bölgedeki tahribatın boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

uşak yangın

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Kaynak: AA