Usta sanatçı Cihat Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer (57), hayatını kaybetti.

Atilla Tamer’in durumu bir süre önce ağırlaşmış, Cihat Tamer de zaman zaman oğlunun tedavisi için kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen Atilla Tamer, yaşam mücadelesini kaybetti.

Cihat Tamer, sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olarak yıllardır Türk tiyatrosu ve sinemasına büyük katkılarda bulundu. Bu acı kaybın ardından sanat dünyası, Tamer'e başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyor.