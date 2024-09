Merkezefendi Belediyesi, Halk Et projesiyle ilçedeki vatandaşlara sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı et sunacak.** Yerli üreticilerden temin edilen hijyenik et ürünleriyle Denizli'de bir ilke imza atacak olan Merkezefendi Halk Et, hem bölge ekonomisine katkı sağlamayı hem de tüketiciye kaliteli alışveriş imkânı sunmayı hedefliyor.

Kaliteli Et Ürünleri Uygun Fiyatlarla Tüketiciyle Buluşacak

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Halk Süt ve Halk Ekmek projelerinin ardından şimdi de Halk Et projesini hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Merkezefendi Halk Et mağazamızı çok yakında açıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve uygun fiyatlı ete kolayca ulaşabilmesi için uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu projede sona yaklaştık. Özellikle emeklilerimize özel indirimler sunacağız,” diyerek müjdeli haberi verdi.

Halk Et Ürünleri ve Fiyat Listesi

Merkezefendi Halk Et'te satılacak et ürünlerinin fiyatları oldukça rekabetçi olacak. Pirzola 650 TL, kaburga 500 TL, külbastı 600 TL, kuşbaşı 480 TL, dana kıyma 350 TL, dana kuşbaşı 450 TL, antrikot-bonfile 700 TL ve ızgara köfte 350 TL'den satılacak. Ayrıca emekliler için çıkarılan ‘Emekli Kart’ ile dana kıyma, kuşbaşı ve köfte ürünlerinde aylık 2 kg alışverişlerde yüzde 20 indirim sağlanacak.

Emeklilere Özel İndirimler ve Avantajlar

Merkezefendi Belediyesi, Halk Et projesi ile emeklilere özel fırsatlar sunarak, uygun fiyatlarla kaliteli et ürünlerine ulaşım imkanı sağlayacak. Emekli Kart ile yapılacak alışverişlerde indirim fırsatları da tüketiciyi bekliyor.