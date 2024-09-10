İstanbul’da bir taksi yolculuğu sırasında yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taksiye binen bir vatandaş, şoförün direksiyon başında uyuduğunu fark edince cep telefonuna sarıldı ve o anları saniye saniye kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkilere neden oldu.

Şoför kırmızı ışıkta uyudu

Bir sabah saatlerinde, İstanbul’da bir taksinin yolcusunun, şoförün uykusuz olduğunu ve sürekli uyukladığını fark etmesiyle başladı. Taksi, kırmızı ışıkta durduğunda, yolcu sürücünün uyuduğunu gördü. Bu durum karşısında şok olan yolcu, olayın kayda geçmesi için cep telefonunu hemen çıkardı ve sürücünün uyuduğu anları görüntülemeye başladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Yolcu, şoförün uyukladığı anları detaylı bir şekilde kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda, şoförün direksiyon başında başını öne eğmiş bir şekilde uyuduğu, kırmızı ışıkta araçta nehrin sessizliği içinde huzur içinde uyuduğu görülüyor. Görüntüler, hızla yayıldı ve büyük bir ilgi gördü.

“Sen Beni Uyandır” yanıtı şaşırttı

Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte uyandırılan şoför, kendisini uyandıran yolcuya şaşırtıcı bir yanıt verdi. Gözlerini açan şoför, “Sen beni uyandır” şeklinde bir tepki verdi. Bu yanıt, hem yolcuyu hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.