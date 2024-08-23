Konya'da tartıştığı eşi Elif Durmaz'ı (37) otomobilde defalarca bıçakladıktan sonra polis merkezine giderek suçunu itiraf edip yardım isteyen Bekir Durmaz'ın (53), ifadesi ortaya çıktı.

Hakkın uzaklaştırma kararı verilmiş olan Durmaz, ifadesinde tartışma sırasında eşinin başka birini sevdiğini, KADES'ten polis çağıracağını söyleyince kendisini kaybettiğini belirterek, “Yanımdaki bıçağı arabayla seyir hâlindeyken Elif'e birkaç kez savurdum. 'Bana bunu yapmayacaktın' diyerek birkaç kez bıçakla vurdum. Karakola doğru gitmeye başladım, nefes alıyordu. Karakola giderek olayı anlattım" dedi.

Konya’da çiftçilik yapan Bekir Durmaz, 21 Ağustos'ta seyir hâlindeki 42 ADD 102 plakalı otomobilde eşi Elif Durmaz'ı arka koltukta oturan 11 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

Bu sırada arkadaki aracın sürücüsü durumu fark edip polise ihbarda bulunarak otomobilin plakasını verdi. Polis, bölgede aracı bulmak için çalışma yaptığı sırada Bekir Durmaz, Özalkent Polis Merkezi'ne geldi. Polise, eşini bıçakladığını ve sağlık ekibi çağrılmasını söyledi. Otomobili kontrol eden polis, sağ ön koltukta Elif Durmaz'ı kanlar içerisinde bulundu.

Bekir Durmaz gözaltına alınırken, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20'ye yakın bıçak darbesi alan ve çok kan kaybettiği anlaşılan Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Elif Durmaz'ın cenazesi, bugün Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Bekir Durmaz da dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Daha önce uzaklaştırma kararı verilmiş

Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın ikinci eşi olduğunu belirterek, "Elif, çocuklarla birlikte kardeşinin yanında kalıyordu. Çocuklara alışveriş yapalım diye ikna edip, buluştuk. Bir hafta önce de boşanma davası açmıştım. İlk eşimden çocuğum olmadığı için 2003 yılında kuma olarak Elif'le imam nikahı kıyıp birlikte yaşamaya başladık. İlk eşimle ayrıldıktan dokuz yıl sonra Elif'e resmi nikah kıydık. Üç çocuğumuz oldu. Geçmişte yine aldatma nedeniyle tartıştık, tokat atmıştım. Daha sonra yine aynı konu nedeniyle tartıştık ve üzerine sehpayı fırlatmıştım. Beni şikâyet etti ve hakkımda uzaklaştırma kararı verildi. Alışverişten döndükten sonra yine bu konu yüzünden tartıştık. Bana başka birini sevdiğini söyledi. Tartışmamız büyüyünce de beni KADES'ten polis çağıracağını söyleyerek tehdit etti. Kendimi kaybettim. Yanımdaki bıçağı arabayla seyir hâlindeyken Elif'e birkaç kez savurdum. 'Bana bunu yapmayacaktın' diyerek birkaç kez bıçakla vurdum. Karakola doğru gitmeye başladım, nefes alıyordu. Karakola giderek olayı anlattım" dedi.

Biri otizmli, üç çocuğu vardı

Elif Durmaz'ın kardeşi Muzaffer Yakışan da "Elif Durmaz, benden iki yaş büyük. Üç çocuğu vardı ve üçü de erkek. Aralarında geçimsizlik vardı. Bu nedenle sürekli tartışma oluyordu. Kıskançlık nedeniyle kavgaları vardı, Elif amcasının oğlu ile bile konuşsa sorun çıkıyordu. Olay sırasında yanlarında otizmli çocuğu vardı. Bekir Durmaz'ın salladığı bıçak, Elif'in atar damarına geliyor ve kan kaybından ölüyor. Daha sonra 'karım yaralı’ diyerek yardım istiyor ancak Elif hayatını kaybetmiş. Olay pazarda oluyor, arabayla karakola gidiyor. Olayla ilgili adli mercilere başvurduk. Çocuklar şu anda bizim yanımızda" diye konuştu.

Diğer yandan Elif Durmaz'ın çocuklarından birinin askerde olduğu, diğer çocuklarının da olaydan sonra halalarının yanında kalmaya başlattıkları belirtildi.