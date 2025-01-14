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Eyüpsultan'da Akşemsettin Viyadüğü altında yapılan çalışma sırasında iş makinesinin kovası bir işçinin üzerine düştü.

İstanbul’da viyadük altında yapılan güçlendirme çalışması sırasında üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi hayatını kaybetti.

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