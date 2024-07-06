Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bağışıklık sistemimizi zayıflatan ve hastalıklara karşı direncimizi düşüren beş büyük yanlışı sıraladı.

İşte, bağışıklık baskılayıcı bu hatalar ve onları nasıl önleyebileceğimiz:

Stres Yoğunluğu: Aşırı stres, kortizol seviyesini artırarak bağışıklık sistemimizi baskılar. Stresi yönetmek için meditasyon, yoga ve düzenli egzersiz gibi rahatlatıcı aktiviteler önemlidir. Yalnızlık: Sosyal izolasyon, norepinefrin düzeylerini artırarak bağışıklık sistemimizi olumsuz etkiler. Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek, sosyal ilişkileri kuvvetlendirmek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Tembellik: Hareketsiz yaşam tarzı, vücudumuzdaki paslanmayı ve iltihaplanmayı hızlandırır. Düzenli egzersiz yapmak, aktif kalmak, vücudunuzun savunma mekanizmalarını destekler. Uykusuzluk: Yeterince uyumamak, T ve B lenfositleri gibi bağışıklık hücrelerini baskılar. Her gece 7-9 saat uyumak, bağışıklık sisteminizin optimal şekilde çalışmasını sağlar. Kötü Beslenme: Dengesiz ve yetersiz beslenme, immün sistemimizi aç bırakarak zayıflatır. Dengeli ve besleyici bir diyet, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak bağışıklık sistemini destekler.

Sağlığınızı korumak ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için bu hatalardan kaçının.