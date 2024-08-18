Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Açıkgözoğlu, güneş çarpmasının özellikle 5 yaş altı çocuklar ve bebekler için yüksek risk taşıdığını belirtti. Dr. Açıkgözoğlu, aşırı sıcakların devam ettiğini ve ebeveynlerin hem dikkatli olması gerektiğini hem de olası bir güneş çarpmasında doğru ilk yardım yöntemlerini bilmesi gerektiğini vurguladı.

Güneş çarpması ve riskler

Güneş çarpması, uzun süre yüksek sıcaklık veya doğrudan güneş ışınına maruz kalma sonucu meydana gelebilir. Dr. Açıkgözoğlu, bu durumun bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha tehlikeli olduğunu belirtti. Güneş ışınlarının beyin üzerindeki etkileriyle ilgili olarak Açıkgözoğlu, termoregülasyon merkezinin işlevinin bozulduğunu ve vücut ısısının düzenlenemediğini ifade etti. Sıcak çarpması belirtileri arasında yüksek ateş, terlemede değişiklik, ciltte kuruluk ve kızarıklık, kusma, nabız yükselmesi, baş ağrısı, sersemlik ve bayılma gibi durumlar yer alıyor.

İlk yardım ve önlemler

Sıcak çarpması durumunda ilk yapılması gereken vücut ısısını düşürmektir. Dr. Açıkgözoğlu, soğuk suya daldırmanın titremeye ve ajitasyona neden olabileceğini, bu yüzden bu yöntemin tavsiye edilmediğini belirtti. Bunun yerine, oda sıcaklığını düşürmek için klima veya fan kullanılması, bebeğin ve çocuğun kıyafetlerinin çıkarılması ve ılık su ile ıslatılmış bezlerin koltuk altı, kasık ve alına uygulanması önerildi. Bilinci açık çocuklara su veya tuzlu ayran içirilebilir, ancak bilinci kapalı olanlara ağızdan sıvı verilmemelidir; bu durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Güneş çarpmasına karşı alınacak önlemler

Dr. Açıkgözoğlu, bebek ve çocukların güneşten D vitamini sentezini sabah saatlerinde sağlamak için sınırlı süre güneşlenmelerinin faydalı olduğunu belirtti. Ancak, 11.00-16.00 saatleri arasındaki güneş ışınlarına karşı dikkatli olunmalı ve gölge yerler tercih edilmelidir. Şapka kullanımı, pamuklu ve açık renkli giysiler tercih edilmesi ve yeterli sıvı tüketimi önemlidir. Kapalı araçlarda çocukların bırakılmaması gerektiği de vurgulandı; araç içinin aşırı ısınabileceği ve bu durumun hayati riskler oluşturabileceği hatırlatıldı.