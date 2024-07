Carnegie Mellon Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, 3,867 yetişkinin ilişkileri detaylı bir şekilde incelendi ve elde edilen bulgular Journal of the Association for Psychological Science dergisinde yayımlandı. Araştırma, ilişki süresi ve cinsiyet rollerinin ilişkideki duygusal dinamikleri nasıl etkilediğini anlamaya yönelikti.

Araştırma sonuçlarına göre, uzun süreli ilişkilerde olan kadınlar, partnerleriyle vakit geçirirken yeni ilişkilerdeki kadınlara kıyasla yaklaşık %60 daha az sevgi hissediyorlar. Bu durum, zamanla kadınların ilişkideki duygusal bağlarını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Erkeklerde ise aşk duygusunun zaman içinde neredeyse hiç azalmadığı belirlendi, yalnızca %0,4 oranında bir düşüş gözlendi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu, ilişkinin başlangıcında çok aşık olduklarını ifade eden kadınların bu duyguyu zaman içinde %80 oranında kaybetme eğiliminde olmalarıydı. Erkeklerde ise bu düşüş oranı %30 civarındaydı. Bu bulgu, ilişkideki duygusal gelişimlerin ve değişimlerin cinsiyetlere göre nasıl farklılık gösterebileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmanın başyazarı Saurabh Bhargava, kadınların uzun süreli ilişkilerde ev işleri ve çocuk bakımı gibi sorumlulukları üstlenmelerinin, zamanla duygusal bağlarını etkileyebileceğine dikkat çekti. Kadınların, partnerleri yerine çocuklarına daha fazla zaman ayırma eğiliminde olduklarını belirten Bhargava, bu durumun ilişkideki sevgi ve bağlılığı nasıl etkilediğini anlamak için önemli bir gösterge olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Son olarak, araştırmada en az 8 saat ayrı kalan çiftlerin tekrar bir araya geldiklerinde birbirlerine duydukları sevginin arttığı da belirlendi. Bu bulgu, fiziksel ayrılığın ilişkideki duygusal bağların güçlenmesine nasıl katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

