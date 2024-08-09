Savunmacı stratejilere sahip fonlar, borsalardaki son düşüşler sırasında yatırımcılarını koruyamadı. Küresel piyasalardaki belirsizliklerden korunmak isteyen yatırımcılar, büyük kayıplarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, piyasaların dalgalı olduğu dönemlerde bile yüksek getiri beklentisiyle yatırım yapılan savunmacı fonların güvenilirliğini sorgulattı.

Korumalı alım opsiyonlu ETF’ler neden başarısız oldu?

Son yıllarda yatırımcılar arasında popüler hale gelen korumalı alım opsiyonlu ETF’ler, özellikle 2022'deki çalkantılı piyasalarda cazibe merkezi olmuştu. Ancak son piyasa türbülansları, bu fonların yatırımcıları beklenen şekilde koruyamadığını gösterdi.

Yükselen talep, düşen performans

Korumalı alım opsiyonu stratejisi, bir hisse senedi sepeti alımı ve dayanak varlıklara bağlı gelir getirici türevlerin satımını içerir. Bu strateji, düşük oynaklık ve tahvil tipi gelir beklentisiyle yatırımcıları cezbetti. Ancak piyasaların hızla hareket ettiği dönemlerde, opsiyonların satılmasından elde edilen gelir, temel hisselerdeki düşüşleri dengeleyemedi.

Morningstar verilerine göre, bu tür fonlar 2022’nin başlarında 18 milyar dolarlık varlığı yönetirken, temmuz itibariyle bu rakam 80 milyar dolara yükseldi. Ancak S&P 500'ün yüzde 3 düştüğü bir günde, bu fonların yalnızca yüzde 2,8'lik bir kayıp yaşaması, yatırımcıların beklediği korumayı sağlayamadığını gösterdi.

JEPI fonunun performansı beklentilerin altında kaldı

JPMorgan'ın ABD'deki en büyük aktif olarak yönetilen ETF'si olan Hisse Senedi Prim Gelir Fonu (JEPI), yatırımcılara S&P 500 endeksi ile ilişkili getirilerin büyük bir bölümünü daha az oynaklıkla sağlamayı hedefliyordu. Ancak, son piyasa dalgalanmaları, fonun beklenenin aksine düşük performans göstermesine neden oldu.

Wall Street menşeili varlık yönetimi firması, JEPI'nin ağustos ayının başından bu yana S&P 500'den yaklaşık yüzde 2,5 daha iyi performans gösterdiğini savundu. Ancak, fonun yılbaşından bu yana getirileri, gösterge endekse kıyasla oldukça zayıf kaldı.

Uzmanlardan kritik uyarılar

Universa Investments'ın Araştırma Direktörü Ronald Lagnado, bu tür fonların piyasa volatilitesini sevmeyen bir yapıya sahip olduğunu belirtiyor. "Bu fonlar uzun süreler boyunca işe yarayabilir, ancak ciddi bir kriz geldiğinde tamamen dayak yiyebilir," uyarısında bulunuyor.

Uzun vadeli performans: Klasik portföylerden farklı mı?

Savunmacı fonların uzun vadeli performansları, klasik bir 60/40 hisse senedi ve tahvil karışımı portföyden farklılık gösteriyor. JPMorgan Varlık Yönetimi, bu stratejilerin uzun vadede borsaların geneline göre daha iyi performans göstermeyeceğini kabul ediyor. Ancak, bu fonların belirli türlerdeki kredi yatırımlarının yerini almak için yararlı olabileceğini de ekliyor.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Savunmacı fonlar, borsalardaki son düşüşler sırasında yatırımcılarını koruyamadı. Bu durum, savunma stratejilerinin yatırımcılar için her zaman güvenilir bir seçenek olmayabileceğini gösteriyor. Yatırımcıların, piyasa dalgalanmalarına karşı daha esnek stratejiler benimsemesi ve risk yönetimine dikkat etmesi gerekiyor.