Bodrum'un en gözde mekanlarından biri olan Üzüm Kızı, 2 Temmuz’da Ayta Sözeri konseri ile yaz sezona merhaba diyecek. Mekan sahibi Bahadır Akın’ın yönettiği işletmeciliğini ise ünlü işletmeci Şebnem Ertaul ve Cemal Yalçın’ın yaptığı Üzüm Kızı yaz boyunca Şevval Sam, Rubato, Volkan Konak, Derya Bedavacı, Emre Altuğ, Sakiler, Ayla Balyemez, Ercan Saatçi, Utku Uysal, Hande Dönmez ve Deha Bilimlier gibi birçok sanatçıya ev sahipliği yapacak. Üç senedir faaliyette olan Üzüm Kızı, sahnesi ve beach ile her yaz sezonuna damgasını vururken bu yaz ise yapacağı Holl After Club değişiklikleriyle de adından sıkça söz ettirecek.

Emre Altuğ

Şevval Sam