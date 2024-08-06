Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, çok sayıda göçmen kuşun konakladığı ve önemli bir sulak alan olan Uzunhızırlı Göleti, yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale, Türkiye'nin önemli sulak alanlarını barındırmasıyla biliniyor ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunuyor.

Nesli tehlike altındaki türler de etkilendi

Uzunhızırlı Göleti, özellikle kış aylarında nesli tehlike altında olan tepeli pelikan gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyordu. Ocak ayından itibaren su tutmaya başlayan gölet, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Göletin kuruması, bölgedeki kuş türlerinin azalmasına neden oldu ve bir zamanlar kuş cıvıltılarıyla dolu olan alan, artık keçilerin otladığı bir mera haline geldi.

Kuş göçleri ve Çanakkale’nin önemi

Çanakkale, konumu gereği kuş göçleri için kritik bir noktada bulunuyor. Uzunhızırlı Göleti gibi sulak alanlar, göçmen kuşların konaklayıp dinlenebileceği ve beslenebileceği önemli duraklar olarak öne çıkıyor. Ancak son yıllarda artan kuraklık ve su kaynaklarının azalması, bu alanların işlevini yitirmesine yol açıyor.

Kuş türlerinde azalma ve ekolojik denge

Göletin kuruması, ekosistemdeki dengeleri de olumsuz etkiliyor. Özellikle kuş türlerinin azalması, bölgedeki biyoçeşitliliğin düşmesine neden oluyor. Uzunhızırlı Göleti'nin eski haline dönebilmesi için su kaynaklarının korunması ve kuraklıkla mücadele edilmesi büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekiyor.