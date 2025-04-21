Valencia ile Espanyol, 22 Nisan'da La Liga'da karşılaşıyor. Maç saat 20:00'de başlayacak, Tuttur TV ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.
Valencia ile Espanyol, İspanya La Liga'nın 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Valencia – Espanyol maçının yayın saati, yayıncı kanal bilgileri ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Valencia – Espanyol maçı Tuttur TV ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Valencia - Espanyol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın önemli karşılaşmalarından Valencia – Espanyol maçı, Türkiye'de Tuttur TV ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Tuttur TV Frekans ve Platform Bilgileri
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.
S Sport Plus Frekans ve Platform Bilgileri
S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. İzlemek isteyenler ilgili üyeliklere sahip olmalıdır.
Valencia - Espanyol Maçı ne zaman ve saat kaçta?
Valencia ile Espanyol arasındaki karşılaşma, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:00 olarak planlandı.
Valencia - Espanyol maçı nerede oynanacak?
Valencia ve Espanyol, İspanya'nın Valencia şehrinde bulunan Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.