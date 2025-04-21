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Valencia ve Espanyol, İspanya'nın Valencia şehrinde bulunan Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Valencia ile Espanyol arasındaki karşılaşma, 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:00 olarak planlandı.

Parma vs Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Parma vs Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. İzlemek isteyenler ilgili üyeliklere sahip olmalıdır.

Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

İspanya La Liga'nın önemli karşılaşmalarından Valencia – Espanyol maçı, Türkiye'de Tuttur TV ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Valencia ile Espanyol, İspanya La Liga'nın 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Valencia – Espanyol maçının yayın saati, yayıncı kanal bilgileri ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Valencia – Espanyol maçı Tuttur TV ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Valencia ile Espanyol, 22 Nisan'da La Liga'da karşılaşıyor. Maç saat 20:00'de başlayacak, Tuttur TV ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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