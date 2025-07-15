yman Elban, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle yayımladığı mesaj “İhanet girişimi, Türk milletinin imanla, kararlılıkla ve vatan aşkıyla yazdığı eşsiz direniş karşısında bozguna uğratılmış; milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığı, tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir duruşla teyit edilmiştir. 15 Temmuz gecesi; siyasi görüşü, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, 85 milyon vatandaşımızın tek yürek olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı bir direniş gecesi olmuştur” ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle yayımladığı mesaj yayımladı.

Vali Elban mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçti. Aziz milletimizin iradesine, demokrasimize ve anayasal düzenimize karşı girişilen bu kalkışma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık ve en alçak ihanetlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan bu hain teşebbüs; devletimizin kritik kurumlarına sızmış, milli ve manevi değerlerden yoksun bir yapının doğrudan milletimize yönelttiği bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü korunmuştur”

“Başta Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen darbeci unsurlar, milletimizin tanklarını, uçaklarını, silahlarını yine bu millete doğrultmuş; Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmış, emniyet birimlerimiz hedef alınmış, sokaklarda masum vatandaşlarımız şehit edilmiştir. Ancak bu hainler o gün bir şeyi hesaba katmamışlardı: Türk Milleti esareti asla kabul etmez” diyen Elban, şunları kaydetti:

“İhanet girişimi, Türk milletinin imanla, kararlılıkla ve vatan aşkıyla yazdığı eşsiz direniş karşısında bozguna uğratılmış; milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığı, tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir duruşla teyit edilmiştir. 15 Temmuz gecesi; siyasi görüşü, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, 85 milyon vatandaşımızın tek yürek olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıktığı bir direniş gecesi olmuştur.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar, meydanlara inmiş; tanklara karşı dimdik durmuş, canları pahasına Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü korumuştur. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki: Devletimize, demokrasimize, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her tehdit ve terör odağı; dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin azmi ve kararlılığı karşısında asla başarıya ulaşamayacaktır. 15 Temmuz'daki kahramanlık destanı, bu asil duruş ise asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır. Gelecek nesiller, milletimizin yazdığı bu onurlu direnişi gururla öğrenmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümünde; vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, bu asil duruşu sahiplenen aziz milletimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.”