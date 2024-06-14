Deniz Polis evinde gerçekleşen bayramlaşma törenine; Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbayı Ercan Oran gibi birçok önemli isim katıldı. Ayrıca, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mesleki odaların temsilcileri, protokol üyeleri, Şehit Aileleri dernekleri, Gazi Dernekleri, aziz şehitlerin aileleri, kahraman gaziler ve aileleri ile birçok vatandaş da törene iştirak etti.

Vali İlhami Aktaş, bayramlaşma programı kapsamında katılımcılarla bire bir bayramlaşarak Kurban Bayramlarını kutladı ve mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Program boyunca, katılımcılar arasında samimi ve sevgi dolu bir atmosfer oluştu.