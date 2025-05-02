Valladolid ile Barcelona, 03 Mayıs 2025 Cumartesi günü İspanya La Liga mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Valladolid Barcelona maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak soruları gündemde. Karşılaşma saat 22:00'de başlarken, canlı yayın Tuttur TV, S Sport ve S Sport Plus kanalları üzerinden izlenebilecek.
Valladolid - Barcelona maçı yayın bilgileri
Valladolid - Barcelona maçı, 03 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve Tuttur TV kanallarından şifreli olarak canlı izlenebilecek.
Valladolid - Barcelona maçı S Sport Yayın Bilgileri
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Platformlar: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11
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Yayın Türü: Şifreli
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Uydu: Türksat
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İnternet Yayını: Mevcut
Valladolid - Barcelona maçı S Sport Plus Yayın Bilgileri
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Platform: S Sport Plus dijital platform
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Yayın Türü: Şifreli
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Erişim: Web ve mobil uygulama üzerinden izlenebilir
Valladolid - Barcelona maçı Tuttur TV Yayın Bilgileri
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Platform: İddaa üzerinden erişim
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Yayın Türü: Şifreli
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Uydu: Türksat
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Erişim: İnternet ve uydu üzerinden izlenebilir
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Tarih: 03 Mayıs 2025 Cumartesi
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Saat: 22:00
Valladolid - Barcelona maçı nerede oynanacak?
Müsabaka, Valladolid'in sahası José Zorrilla Stadyumu'nda oynanacak.