Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan Valorant'ta, oyunseverlerin merakla beklediği Gece Pazarı'nın tarihi nihayet yaklaşıyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan oyunda, indirimli ürünlerin sunulduğu Gece Pazarı'nın ne zaman geleceği büyük bir merak konusu.

Gece pazarı tarihi ne zaman?

Valorant Champions 2024 turnuvası 1 Ağustos'ta başladı ve bu esnada Gece Pazarı'nın da açılacağı iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialara göre, Gece Pazarı'nın 8-9 Ağustos tarihlerinde oyuna gelmesi bekleniyor. Ancak bir başka iddiaya göre ise etkinlik, 16 Ağustos'ta başlayıp 29 Ağustos'ta sona erecek. Henüz resmi bir tarih açıklanmamış olsa da, Gece Pazarı'nın Ağustos ayı içerisinde oyuncularla buluşması oldukça muhtemel.

Gece Pazarı nedir?

Gece Pazarı, Valorant oyuncularının indirimli fiyatlarla silah kaplamaları ve diğer kozmetik öğeleri satın alabileceği özel bir etkinliktir. Oyuncular, oyuna giriş yaptıklarında sağ üst köşede kart logosu ile belirtilen simgeye tıklayarak Gece Pazarı'na erişim sağlayabilirler. Bu simgeye tıkladıklarında, oyunculara özel indirimli öğeler rastgele olarak sunulur.

Gece Pazarı'nın avantajları

Gece Pazarı'nda yer alan ürünler, normal fiyatlarının altında sunularak oyunculara cazip fırsatlar sağlar. Her oyuncu için farklı ve rastgele seçilen indirimli öğeler, oyunun kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunmasına olanak tanır.