Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Erciş Şeker Fabrikası kavşağında çarpışan 01 YE 857 plakalı otomobil ile 38 PS 565 plakalı otomobilde bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen iki araç, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın detayları ve sorumlularının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Olayın neden meydana geldiği ve sürücülerin durumuyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.