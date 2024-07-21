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Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Çalışmaya, çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle İpekyolu Belediyesi Fen ve Afet İşleri müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erçek Mahallesi 'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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