Van'da öğlen saatlerinde bir kişi kuyuya düşerek hayatı tehlikeye girdi. 4,5 saat süren titiz bir çalışma sonucu kurtarılan kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olayın ayrıntıları

Van'ın Vali Mithatbey Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olay, bölgedeki ekiplerin yoğun çabasını gerektirdi. Ali E. isimli bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "Şarjım bitiyor, kuyuya düştüm" diye yardım talebinde bulundu. Ancak telefonun kapanması nedeniyle adres bilgisi alınamadı. Ekipler, telefon sinyalinden yola çıkarak şahsın yerini tespit etmek için harekete geçti.

Ekiplerin yoğun çalışması

Van İl Jandarma Komutanlığı, ambulans, jandarma, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı bir arama başlatıldı. Telefon sinyalinin geldiği alan tarandı ve yaklaşık 4,5 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından, itfaiye ve polis ekipleri kuyuya düştüğü yerden Ali E.'yi buldu.

Kurtarma operasyonu

İtfaiye ekipleri, kuyuya indirdikleri merdivenle Ali E.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sonuç ve önlemler

Bu tür acil durumlarda hızlı ve koordineli bir şekilde hareket etmenin önemini bir kez daha gözler önüne seren bu olay, Van'daki arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla sonuçlandı. Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal yetkililere bilgi vermesi gerektiğini ve telefonlarının şarj durumuna dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.