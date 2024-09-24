İzmir'in Çiğli ilçesinde, toplanmayan çöpler nedeniyle oluşan kötü koku ve kirlilik, bölge sakinlerini rahatsız ediyor.

Çiğli Belediyesi çalışanlarının maaşlarını eksik almaları ve alacaklarının zamanında ödenmemesi nedeniyle iş yavaşlatması, çöp toplama hizmetlerini aksattı. Çöp toplama aralığının uzamasıyla birlikte çöp kutuları doldu ve atıklar kutuların etrafına taştı. Çiğli Belediyesi hizmet binası yakınlarındaki çöp kutularında da doluluk nedeniyle vatandaşlar, atık poşetlerini yerlere bırakmak zorunda kaldı.

Vatandaşlar duruma tepki gösteriyor

Ataşehir Mahallesi sakinlerinden Suzan Polat, 1978 yılından bu yana Çiğli’de yaşadığını belirterek, çöplerin yarattığı kötü kokunun yanı sıra kirliliğin de artığını ifade etti. Polat, “Sinek ve fareler çoğaldı, çocuk parkı çevresindeki atıklar çocuklarımız için büyük bir risk oluşturuyor” dedi.

Suzan Polat, durumu iletmek amacıyla Çiğli Belediye Başkanı ile görüşmek istediğini ancak güvenliklerin kendisini içeri almadığını belirtti. “Belediye Başkanının güvenlikleri kendine kalkan oluşturmuş, içeri almıyorlar. Danışmanıyla görüştüm, ‘Sizinle görüşemez, müsait değil’ dedi. Oy isterken kapıma geliyor, niye benimle görüşmüyorsunuz Başkanım?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Polat, belediyenin sürekli eylem ve sorunlarla gündeme geldiğini vurgulayarak, “Bizim günahımız ne?” sorusunu yöneltti.