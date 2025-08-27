Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni bir dönem başlatıldı. 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren yalnızca sahte fatura düzenleyenler değil, bu faturaları kullananlar da aynı cezalarla karşı karşıya kalacak. Yetkililer, usulsüzlüklerin tespitinde yapay zekâ destekli sistemlerin kullanılacağını ve denetim mekanizmasının güçlendirileceğini belirtti.

Cezalar ağırlaşıyor

Yeni düzenlemeye göre, sahte fatura kullandığı tespit edilen patronlar, 3 kat vergi ziyaı cezası ödeyecek ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis riski ile karşı karşıya kalacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin sorumluluk bilincini artırmak için bu önlemleri uygulamaya koyacak.

“Haberi yoktu” savunması geçersiz

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, artık mükelleflerin “bilmeden sahte fatura kullandım” savunmasının geçerli olmayacağını ifade etti. Tolu, “Sahte belge kullanan mükellefler vergi kaçakçılığı kapsamında işlem görecek. Artık kimse habersiz savunma yapamayacak” dedi.

Yapay zekâ ile incelemeler hızlanacak

Geçmişte vergi incelemeleri 1,5 yıla kadar uzarken, artık yapay zekâ destekli raporlarla denetimler 20 gün içinde tamamlanacak. Bu süreç, özellikle adlarına şirket kurulan dar gelirli vatandaşların da daha hızlı tespit edilmesini sağlayacak ve hapse düşme riskini artıracak.

Bakan Şimşek uyarıda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sahte belge ile mücadelenin önemine dikkat çekti. Şimşek, “Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırıyor ve risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimiz sürece uyum sağlayabilmeli. 1 Ekim’den itibaren gerçekleştirilecek fiillerde sistem devrede olacak” dedi.