Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, önemli yenilikler içeriyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifi, mükelleflerin gelirlerinin daha doğru tespit edilmesini ve kayıt dışılığın azaltılmasını amaçlıyor.

Emekli aylıklarında artış

En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Bu düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenler ve hak sahipleri, dosya bazında en az 12 bin 500 lira aylık alacak.

Vergi kontrollerinde yeni dönem

Mükelleflerin günlük kazançlarının ortalaması alınarak aylık ve yıllık gelirleri belirlenecek. Bu gelirler, mükelleflerin beyan ettikleri kazançlarla karşılaştırılacak. Farkın yüzde 20'den fazla olması durumunda, mükellefler izaha davet edilecek. Bu uygulama kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerli olacak.

Vergi güvenliği ve kesintiler

Cumhurbaşkanına, vergi kesintisine tabi ödemeler için sektörler ve faaliyet konuları itibarıyla oran belirleme yetkisi verildi. Ayrıca, gerçek kişilere yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacak.

Teminat uygulamasında değişiklikler

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle, teminat tatbiki kapsamındaki mükelleflerden istenecek teminatın üst sınırı, 10 milyon liradan fazla olmamak üzere, sahte belgelerde yer alan toplam tutarın yüzde 10'u olarak belirlendi. Teminatın verilme süresi 30 günden 60 güne çıkarıldı.

Yurt dışına çıkış harcı arttırıldı

Yurt dışına çıkış harcı, 50 liradan 500 liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanına bu tutarı 3 kat arttırma yetkisi verildi, böylece harç 1500 liraya kadar çıkabilecek.

Kredi kartı ve ödeme sistemlerinde usulsüzlük cezası

Kredi kartı, banka kartı ve diğer ödeme araçlarının usulsüz kullanımı durumunda, her bir işlem için özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Yıllık ceza toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak.

Kurumlar vergisi düzenlemeleri

Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması getirildi. Kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançları, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'undan az olamayacak. Ayrıca, çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki kazançları, asgari yüzde 15 oranında vergilendirilecek.

Yap-İşlet-Devret projelerinde vergi oranı

Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilen projeler ile kamu özel işbirliği projelerinde faaliyet gösteren kurumların kazançları üzerinden yüzde 30 oranında kurumlar vergisi hesaplanacak.