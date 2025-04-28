Nisan ayı, mali müşavirler ve şirketler için kritik bir döneme işaret ediyor. Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesi için son gün 30 Nisan (30 Nisan'dan sonra süre uzatımı muhtemel), ancak riskli mükellefler için dikkat edilmesi gereken önemli bir gelişme var.

Beyanname gözetim çalışması nedir?

Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş tarafından yapılan açıklamalara göre, 2024 yılı itibariyle Türkiye'de 1 milyon 191 bin 375 kurumlar vergisi mükellefi bulunuyor. Bu mükellef kitlesinin büyük bir kısmı limited ve anonim şirketlerden oluşuyor. Ancak, gerçekten aktif olan ve anlamlı bir vergi ödeyen mükellef sayısı ise yaklaşık 600 bin civarında.

Beyanname Gözetim Çalışması, vergi denetiminde yeni bir adım olarak öne çıkıyor. Bu çalışma, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde bulunan Risk Analiz Merkezi (RAM) tarafından yürütülüyor. RAM, 500 bin mükellefi tarayarak 40 binini riskli kategorisine almış durumda. Bu mükellefler için Vergi Müfettişleri görevlendirilmiş ve resmi denetim süreci başlatılmıştır.

40 bin mükellefe bilgilendirme yazısı gönderildi

Geçtiğimiz hafta, riskli bulunan 40 bin mükellefe bir bilgilendirme yazısı gönderildi. Bu yazı, standart bir bilgilendirme formatında olup, dikkat edilmesi gereken temel konuları içeriyor. Mahmut Aydoğmuş, bu yazıda yer alan uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte bu uyarıların bazı başlıkları:

Dönem içindeki nakit ve banka tahsilatlarının doğru bir şekilde brüt satışlara yansıtılması,

Enflasyon düzeltmesine uygunluk,

Maliyetlere dahil edilen tutarların kontrol edilmesi,

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin ayrıştırılması,

Geçmiş yıl zararlarının doğru bir şekilde mahsup edilmesi,

İndirim, istisna, örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması gibi mevzuata uygunluk.

Bu uyarılar, mükelleflerin beyanname hazırlarken dikkat etmeleri gereken temel noktaları içeriyor. Özellikle her bir başlık, potansiyel vergi incelemesi risklerini azaltmaya yönelik kritik önem taşıyor.

Riskli mükellefler nasıl seçiliyor?

Beyanname Gözetim Çalışması'nda 500 bin mükellef arasından 40 bininin özel olarak seçilmiş olması rastlantı değildir. RAM tarafından belirlenen bazı risk kriterleri doğrultusunda bu mükellefler ön plana çıkmıştır. Bu durum, diğer 460 bin mükellefin daha düşük riskli olarak değerlendirildiği anlamına gelmektedir.

Vergi Uzmanı Aydoğmuş, küçük ve orta ölçekli işletmelerin çoğunlukla bu yazıları aldığını belirtmektedir. Büyük şirketler, genellikle profesyonel ekipler ve vergi danışmanlarıyla bu tür risklerin önüne geçebiliyor.

Uyarı yazısı alan mükelleflerin dikkat etmesi gerekenler

Beyanname sürecinde özellikle uyarı yazısı alan mükelleflerin azami dikkat göstermeleri gerekmektedir. Mükelleflerin beyannamelerini onaylamadan önce tüm verileri dikkatlice gözden geçirmelerini öneriyor. Beyannameler verildikten sonra Vergi Müfettişleri tarafından yapılacak olan denetimlerde, riskli bulunan mükellefler için "İzaha Davet" veya "Vergi İncelemesi" gibi daha ağır süreçler başlatılabilir.

Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede yeni adım

Beyanname Gözetim Çalışması, kayıtdışı ekonomiyle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın ciddiye alınması gerektiğini belirten Aydoğmuş, özellikle uyarı yazısı alan mükelleflerin titizlikle beyanname hazırlamaları gerektiğinin altını çiziyor. Beyannamelerin doğruluğu, ileride doğabilecek olası sıkıntıları minimize edecektir.