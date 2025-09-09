Vergide yeni dönem başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehirlerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde mükellefler 1 Ocak 2026’dan itibaren vergilerini gerçek usule göre ödeyecek.

Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yapılan değişiklikle, basit usulde vergilendirmeye ilişkin yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de duyuruldu. Amaç, 30 büyükşehirde vergi uygulamalarında eşitliği sağlamak.

Hangi işleri kapsıyor?

Yeni düzenleme özellikle küçük işletmeleri ilgilendiriyor. Karara göre basit usulden çıkarılan işler şunlar:

Her türlü emtia imalatı

Her türlü emtia alım-satımı (gezici veya pazar satışı hariç)

İnşaat faaliyetleri

Motorlu taşıtların bakım ve onarımı

Lokanta, kafe ve benzeri işletmeler

Eğlence ve dinlenme yerleri

Şehir içi yolcu taşımacılığı

30 bin sınırı

Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde faaliyet gösteren mükellefler kazançlarını gerçek usule göre beyan edecek. Ancak nüfusu 30 binin altında olan ilçelerdeki taksiciler ve küçük esnaf, şartları sağlamaları halinde basit usulden yararlanmaya devam edecek.

Amaç kayıt dışılığı önlemek

Düzenleme ile küçük esnaf ve işletmelerin vergi yükü artarken, kayıt dışılığın önlenmesi ve vergi tabanının genişletilmesi hedefleniyor.