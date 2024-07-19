Antalya'da Hayvanlar İçin Serinleme Çalışmaları Hız Kazandı

Antalya'da sıcaklıkların 39 dereceyi bulduğu ve nem oranının arttığı bu günlerde, Doğal Yaşam Parkı'nda yer alan 118 türden bin 549 hayvan, sıcaklardan korunmak için özel yöntemlerle serinletiliyor.

Buzlu Kokteyller ve Fıskiyeler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, sıcak havalarda hayvanlara dondurulmuş buzlu kokteyller ikram ediliyor. Bu kokteyller, meyve ve sebze bazlı olup, etçil hayvanlar için et, balık ve tavuktan oluşturuluyor. Böylece hayvanlar, buzlu meyve, sebze ve et ürünleriyle serinliyor.

Mevsim Meyveleri ve Sebzeleri Dondurularak Kullanılıyor

Parkın Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, sıcak hava koşullarına karşı hayvanların en iyi şekilde korunması için tüm önlemleri aldıklarını belirtti. “Özellikle prime alt gruplarında yaz sebze ve meyveleri tüketmelerine özen gösteriyoruz. Bazen bunları soğutulmuş halde veriyoruz" dedi.

Geyikler ve Fıskiye Keyfi

Geyiklerin serinlemesi için sulama sistemleri ve fıskiyeler kullanılıyor. Günün belirli saatlerinde bu alanlar sulanarak çamur alanları oluşturuluyor ve geyikler çamur banyosu yaparak serinliyor. Geyikler genellikle gölgede dinlenmeyi tercih ederken, serin saatlerde daha aktif oluyorlar.

Etçil Hayvanlar İçin Özel Kokteyller

Veteriner Hekim Arsun, etçil hayvanlar için hazırlanan buzlu kokteyllerin hayvanların beslenme düzenlerine göre hazırlandığını belirtti. “Hayvan türüne göre kimi zaman etleri soğutulmuş halde havuzlarına attığımız gruplar da var. Etçillerde özellikle bunu yapıyoruz. Hem soğutulmuş halde havuzun içinde oluyor hem de o meyvesini ya da sebzesini, etini soğutulmuş halde havuzunda yiyor. Bazı gruplar için et, balık, karides ve yengeç de verebiliyoruz. Çok severek tükettiklerini görüyoruz" diye ekledi.

Antalya'da hayvanların serinleme yöntemleri, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisini azaltmaya yardımcı oluyor ve hayvanların daha rahat bir yaz geçirmesini sağlıyor.