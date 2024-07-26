Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangının bulunduğu konumla ilgili ayrıntılar şu şekilde:

İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için mücadele veriyor.

Kaymakam Avni Oral, "Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı" dedi.

Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangının yayılması nedeniyle Mavikent sitesi tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaşarak ciddi bir tehlike oluşturdu.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi 'nde, saat 14:21'de ormanlık alanda çıkan yangın , hızla yayılmaya devam ediyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.