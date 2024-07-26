İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde, saat 14:21'de ormanlık alanda çıkan yangın, hızla yayılmaya devam ediyor.

Henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaşarak ciddi bir tehlike oluşturdu.

Site tahliye edildi 

Yerleşim bölgesine yakın alanda çıkan yangının yayılması nedeniyle Mavikent sitesi tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kaymakam Avni Oral, "Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı" dedi. 

İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için mücadele veriyor. 

Yangının bulunduğu konumla ilgili ayrıntılar şu şekilde:

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Editör: Simge Akbulut