İzmir Valisi Süleyman Elban, il genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınlar hakkında bilgi veren Vali Elban, şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Vali Elban, yangınların nedenlerine dair yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirterek, gözaltına alınan kişilerin olayla bağlantılı olabileceğini ifade etti. Ayrıca, AFAD Başkanı Okay Memiş ile birlikte İzmir'deki orman yangınlarının yol açtığı hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.