İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, teknik arıza nedeniyle boş araziye zorunlu iniş yaptı. Olayda 3 personelden biri yaralanırken, helikopterde de hasar meydana geldi.

Olayın Detayları

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden kalkan UH-1 tipi askeri helikopter, içinde bir albay ve teğmen ile teknik astsubay bulunmaktaydı. Saat 14.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle Urla ilçesi Bademler Mahallesi Folkart Evleri'nin arkasındaki araziye zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Yaralanan Personel

İniş sırasında meydana gelen olayda teknik astsubay yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı teknik astsubay hastaneye kaldırılırken, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, olay yerine gidip, yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı.

Güvenlik Önlemleri ve İnceleme

Yetkililer, olay yerinde güvenlik önlemlerini aldıktan sonra helikopterde meydana gelen hasarı incelemeye başladılar. Teknik ekip, helikopterin arıza nedenini belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek adına detaylı bir inceleme yapacak.

Urla Kaymakamının İncelemesi

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, olay yerindeki incelemeleri sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gözlet, yaşanan olayın detayları hakkında bilgi verirken, olayın soruşturulacağını ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

HELİKOPTERDEKİ PERSONELİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan helikopterdeki yaralanan personelin Hava Kıdemli Astsubay Başçavuş Kazım Karabıyık olduğu bildirildi. Helikopterdeki Pilot Albay Ali Palas ile Hava Teğmen İbrahim Demirci'nin ise yara almadan kurtuldukları belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir adet helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

'ACİL OLARAK SERT İNİŞ YAPMIŞ'

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı, eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopter, Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yapmış, helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtuldu. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır." (DHA)