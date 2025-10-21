UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal, Manchester City’yi ağırlıyor. Maç 21 Ekim 2025 Salı günü 22:00’de Estadio de la Ceramica Stadyumu’nda oynanacak ve TRT Spor ile İçtimai TV’den canlı olarak yayınlanacak.

Villarreal vs Manchester City maçı ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal, Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati, kanal bilgileri ve şifreli olup olmadığını merak ediyor.

Maç Detayları:

Tarih: 21 Ekim 2025, Salı

Saat: 22:00

Stadyum: Estadio de la Ceramica, Villarreal

Rakipler: Villarreal – Manchester City

Yayın Kanalları: TRT Spor (şifresiz), İçtimai TV (şifreli)

Platform ve Frekans Bilgileri:

TRT Spor: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Türksat ve internet üzerinden şifresiz

İçtimai TV: Azerspace 46E üzerinden Türksat ve internet ile şifreli

Maç Salı günü oynanacak ve izleyiciler TRT Spor veya İçtimai TV üzerinden canlı olarak takip edebilecek.