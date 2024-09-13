Vize, bir ülkeye giriş izninden çok daha fazlasını ifade eder. Bir ülkenin kimliği, sınır geçişleri ve misafir kabulü hakkında önemli bilgiler sunar. Türkiye pasaportu, 67 ülkeye vizesiz, 49 ülkeye sınır kapısında vizeyle ve 77 ülkeye vize ile giriş sağlıyor. Ancak bu durum, birçok Avrupa ülkesine vizesiz girişin neredeyse imkânsız olduğu anlamına geliyor.

Zorlu vize süreçleri ve yükselen red oranı

Türkiye vatandaşlarının vize başvuruları son yıllarda giderek zorlaşıyor. Schengen vizesinde red oranı 2021’de yüzde 19’a çıktı. Vize başvurularında yaşanan bu zorluklar, vize reddi hissini de artırıyor. Bu durum, Türkiye'nin dış politikadaki büyüklük arzusunun pasaport sahiplerine olan etkisini ortaya koyuyor.

Türkiye-AB ilişkileri ve vize serbestisi

2016’daki Türkiye-AB Mülteci Mutabakatı, Türkiye’nin vize serbestisi kazanma umudunu artırmıştı. Ancak, 72 kriterin 6’sının hâlâ yerine getirilmemesi nedeniyle vize serbestisi gerçekleşmedi. Türkiye’nin pasaport gücünü artırmak için iyi işleyen bir demokrasi, adaletli bir ekonomik sistem ve kapsayıcı bir barış ortamına ihtiyaç var.

Vize başvurularında kapsayıcı bir bakış

Türkiye’deki siyasal iktidarın Batı ile kültürel bağları olan vatandaşları yabancı olarak görmesi, vize süreçlerinde bambaşka bir muameleye neden olabiliyor. Pasaportunuzun gücünü artırmak için ülkenizin huzurlu ve güvenli bir yaşam sunması gerektiği vurgulanıyor.