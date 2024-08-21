Özellikle ABD'de beklenenden zayıf gelen istihdam raporu ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) şahin açıklamaları, piyasaları derinden etkiledi. Volatilite endeksi VIX'in Ağustos başındaki 65 seviyesinden 16'ya kadar gerilemesi, piyasalardaki belirsizliğin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

UBS’in Avrupa Hisse Senetleri Stratejileri ve Küresel Türev Stratejileri Başkanı Gerry Fowler, bu dalgalanmaları "aşırı tepki" olarak adlandırırken, volatilitenin yılın başındaki seviyelerden yükselmesini beklediklerini belirtti. Fowler’a göre, nominal GSYİH'daki azalma, faiz indirimleri ve istihdam piyasasındaki belirsizlik gibi faktörler, piyasalardaki oynaklığın artmasına yol açtı.

Fowler, son haftalardaki ani artışın piyasalarda bazı sonuçları olacağını ifade etti. Ancak bu geri çekilmenin de aşırı bir tepki olarak değerlendirilebileceğini ekledi. Ekonomideki yavaşlamanın ABD'de iş kaybına neden olup olmayacağına dair belirsizlik, piyasalardaki volatilitenin devam etmesine yol açabilir.

İstihdam verileri belirleyici olacak

Borsa uzmanına göre, ABD ekonomisinin daha sert bir inişe geçip geçmediği, piyasalardaki oynaklığın önemli bir itici gücü olacak. Hem aylık tarım dışı istihdam verileri hem de haftalık işsizlik başvuruları, önümüzdeki haftalarda piyasa hareketlerini yönlendirecek kilit göstergeler olacak.

Fowler, UBS’in piyasaların mevcut durumdan biraz daha yüksek bir oynaklık seviyesine yerleşmesini beklediğini belirtti. Piyasanın karışık bir seyir izleyeceğini ve güçlü bir borsanın şu anki tabloya uygun olmadığını vurguladı.