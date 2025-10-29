A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 İslami Dayanışma Oyunları kadrosu ve maç programı açıklandı. Milliler, 4-11 Kasım tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde sahne alacak.

Milliler Riyad’da sahne alacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek 2025 İslami Dayanışma Oyunları için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre organizasyonun grup etabı karşılaşmaları 4-11 Kasım tarihleri arasında oynanacak.

Kadro açıklandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Takımı’nın turnuva kadrosunu duyurdu. Kadroda genç oyuncuların ağırlıkta olması dikkat çekti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu şöyle:

Pasör: Dilay Özdemir, Eda Kafkas

Pasör Çaprazı: Defne Başyolcu

Orta Oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy

Smaçör: Aslı Tecimer, Ayşe Çürük, Ege Melisa Bükmen, Liza Safronova, Merve Nur Öztürk

Libero: Selin Adalı

Maç programı belli oldu

Millilerin grup etabı maç programı Türkiye saatiyle (TSİ) şu şekilde açıklandı:

4 Kasım Salı – 16.00: Türkiye - İran

6 Kasım Perşembe – 16.00: Türkiye - Afganistan

9 Kasım Pazar – 16.00: Türkiye - Azerbaycan

11 Kasım Salı – 13.00: Türkiye - Tacikistan

Takım genç yıldızlarla sahada

Teknik ekibin, genç ve dinamik oyunculardan oluşan bir kadroyla mücadeleye çıkacağı öğrenildi. Türkiye, organizasyonda grup aşamasını geçerek madalya hedefliyor.

Turnuvada elde edilecek sonuçların, genç oyuncuların uluslararası deneyim kazanması açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.