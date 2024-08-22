FIVB(Uluslararası Voleybol Federasyonu)'nin milli takımlarda ikinci devşirme oyuncuya izin verilmesi konusunda karar aşamasında olduğu bir dönemde, 23 yaşındaki Rus smaçör Marina Markova'nın Türk vatandaşı olabileceği iddiaları gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Muratpaşa Belediyesi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken ve ardından İtalya ve Endonezya'da da başarılı bir grafik çizen Markova, Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezonda VakıfBank forması giyecek.

FIVB'nin mevcut kurallarına göre milli takımlarda yalnızca bir devşirme oyuncu oynatılabiliyor. Ancak yapılacak yeni toplantıda bu sayının ikiye çıkarılabileceği konuşuluyor. Bu gelişme, Markova'nın Türk vatandaşı olma ihtimali ile birlikte Filenin Sultanları'na katılma olasılığını artırıyor. Ancak Markova'nın menajeri, bu iddiaları yalanlayarak, Rus smaçörün milli takım statüsü nedeniyle bu tür tekliflere sıcak bakmadığını belirtti.

Milli takımda iki devşirme var

Filenin Sultanları kadrosunda halihazırda iki devşirme oyuncu bulunuyor: Melissa Vargas ve Aleksia Karutasu. FIVB'nin vereceği karar, milli takımlarda devşirme oyuncu sayısının artıp artmayacağını belirleyecek ve bu durum Türkiye'nin voleybol kadrosunu doğrudan etkileyebilir.