Şimdi ise, ilişkisini hızla ilerlettiği rapçi sevgilisi L-Gante ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Nara, eski eşi Maxi Lopez ile yeni sevgilisi L-Gante’yi bir araya getirerek sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir paylaşımda bulundu.

Eski Eş, Yeni Sevgili Bir Arada

Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden Wanda Nara, burada eski eşi Maxi Lopez ile yeni sevgilisi L-Gante'yi tanıştırarak herkesin ilgisini çekti. Üçlü bir kahvaltı gerçekleştiren ünlü isim, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafların altına yazdığı "onlarla kahvaltı" notu, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Nara, samimi anlar yaşadığı eski eşi ve yeni sevgilisiyle çekildiği fotoğraflarını paylaşarak yine gündeme oturdu.

Haziran 2025’te Velayet Davası Görülecek

Wanda Nara'nın eski eşi Mauro Icardi, kızlarının annesinin yaşamındaki çalkantılar nedeniyle çocuklarına sağlıklı bir ortam sunamayacağını dile getirdi. İcardi, velayet davasının 24 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Adliyesi’nde Aile Mahkemesi’nde görüleceğini ve kararın o tarihte verileceğini belirtti.

Wanda Nara’nın eski eşi ve yeni sevgilisiyle olan paylaşımları, adeta "eskiyi getir, yeniyi al" mesajı verirken, ünlü ismin kişisel yaşamındaki bu ilişkiler de dikkatleri çekmeye devam ediyor.