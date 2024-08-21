19 Ağustos 2024’te, saat 14:40 sularında CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel’in kimlik bilgileri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ele geçirildi. Bu kişiler, Yücel’in operatörüne ait bir iletişim merkezinden, onun adına sahte kimlik bilgileriyle yeni bir SIM kart çıkarttırdı. Bu süreçte, Yücel’in 25 yıldır kullandığı telefon numarasıyla bağlantılı olan SIM kart devre dışı bırakıldı.

Profile Cumhurbaşkanının fotoğrafı eklendi

Yeni SIM kart kullanılarak, Yücel’in WhatsApp hesabına erişim sağlandı. Saldırganlar, Yücel’in profil fotoğrafını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla değiştirdi ve hesabındaki kişilere, Alpay Özalan’ın fotoğrafını gönderip “Alpay Özalan size de mi yumruk atsın?” şeklinde mesajlar attılar.

Sosyal medya üzerinden uyarı yapıldı

Yücel, bu durumu fark eder etmez, telefon rehberinde kayıtlı kişiler ve WhatsApp hesabındaki bağlantılarının zarar görmemesi için sosyal medya üzerinden bir uyarı mesajı yayınladı. Ardından, gerekli işlemler yapılarak WhatsApp hesabının kullanımı durduruldu. Şu anda, hesabın aktivasyonu durdurulmuş olup, resmi işlemler devam etmektedir.

Güvenlik zaafiyeti mi?

Deniz Yücel, yaşanan olayın şahsına ve görevlerine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. "Bu olay, yalnızca Deniz Yücel’e yönelik bir saldırı değil; Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Milletvekili olarak taşıdığım sorumluluklara karşı yapılmış bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu durumun Türkiye’deki iletişim güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hukuki süreç başlatılıyor

Yücel, kimlik bilgilerini temin ederek hukuksuz bir şekilde WhatsApp hesabını ele geçiren kişiler ve bu olayda ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ayrıca, saldırının operatör üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle Turkcell’e karşı maddi ve manevi tazminat davası açacağını ifade etti.

85 milyon vatandaşın güvenliği tehlikede mi?

Yücel, Ana Muhalefet Partisi’nin bir temsilcisine yönelik bu tür bir saldırının, ülke genelinde milyonlarca vatandaşın güvenliğini tehlikeye atabileceğini vurguladı. “Bu saldırının yarın 85 milyon vatandaşımızın başına gelmemesi için gerekli mücadeleyi vereceğiz” diyerek, iletişim güvenliği konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.