WWE’nin efsanevi güreşçisi Randy Orton, son zamanlarda video oyunlarına olan tutkusunu açıkça ifade ettiği bir röportajda, özellikle Elden Ring oyununa olan bağlılığını detaylandırdı. Elden Ring’e ciddi şekilde bağımlı hale geldiğini söyleyen Orton, bu oyunu yaklaşık 600 saat oynadığını itiraf etti. Röportaj, WWE şampiyonu Cody Rhodes ile birlikte katıldığı What Do You Wanna Talk About adlı programda gerçekleşti.

"Bunu söylemekten biraz çekiniyorum ama..."

VGC'nin haberine göre, Orton, sohbet sırasında, geçmişte Rhodes’un oyun oynama alışkanlığıyla dalga geçtiğini, ancak şimdi kendisinin de aynı yolda ilerlediğini kabul etti. Özellikle omurga ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde bolca boş vakti olduğunu ve bu zamanı Elden Ring oynayarak geçirdiğini belirtti. Orton, "Bu oyunu ciddi anlamda seviyorum. Bunu söylemekten biraz çekiniyorum ama Elden Ring beni içine çekti. Altı ay, yedi ay, kaç ay olduysa artık… O kadar çok oynadım ki yaklaşık 600 saat birikmiş. Gerçekten bayılıyorum. Oyunun dünyasında kayboluyorum," dedi.

Rhodes ise Elden Ring oynamadığını itiraf etti ve Orton’a oyun hakkında sorular sorduğunda yüzüne karşı yalan söylemediğini ama yine de oyunu bilmediğini kabul etti. Orton, Rhodes’un WWE'deki yoğun programını anlayışla karşıladığını belirterek, "Zamanın yok, ortalığı kasıp kavuruyorsun. Keşke seninle Elden Ring hakkında konuşabilseydim, inan bana. Sen de bir Tarnished olsaydın ne güzel olurdu, ama değilsin," şeklinde konuştu.

"Evde her gün noel gibi"

Orton, evde geçirdiği zaman hakkında da ilginç detaylar paylaştı. Çocuklar uyurken karısına iPad’i verip, "Hey, Amazon’dan bir şeyler al" dedikten sonra kendisinin oyuna daldığını belirtti. "Evde her gün Noel gibi," diyen Orton, Elden Ring oynamanın onun için ne kadar büyük bir keyif olduğunu bir kez daha vurguladı.

Rhodes, geçmişte The Legend of Zelda oyunlarıyla ilgili tutkusunu paylaşmış ve "Ocarina of Time" oyununun en iyisi olduğunu söyleyen WWE Hall of Famer Stone Cold Steve Austin’e karşı "Breath of the Wild" oyununu savunmuştu. Ancak, Rhodes'un aksine Orton’un Elden Ring konusundaki sevgisi, onu bu dünyaya derinlemesine bağlamış görünüyor.

Randy Orton'ın Elden Ring tutkusu, birçok oyuncunun hissettiği duyguların bir yansıması gibi. Video oyunlarının eğlence dünyasındaki gücünü ve insanların bu dünyalarda nasıl kaybolabileceğini gösteren bu açıklamalar, Orton’un WWE ringlerinde olduğu kadar oyun dünyasında da ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

Merak edenler için tüm röportajı buradan izleyebilirsiniz.